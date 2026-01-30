Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Bekasi Berujung Maut, Polisi Tangkap Dua Pelaku

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |13:50 WIB
Tawuran di Bekasi Berujung Maut, Polisi Tangkap Dua Pelaku
Penangkapan tawuran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi terkait video tawuran yang beredar di media sosial dan terjadi di wilayah Bekasi. Peristiwa tersebut diketahui merupakan kejadian lama yang berlangsung pada Minggu, 18 Januari 2026, sekitar pukul 04.00 WIB, tepatnya di depan Gedung Bekasi Creative Center, Kota Bekasi.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo mengungkapkan, bahwa tawuran tersebut melibatkan dua kelompok remaja dan mengakibatkan satu korban jiwa. Korban berinisial TRB (21) dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius di bagian paha dan pinggang.

"Peristiwa tawuran itu terjadi pada 18 Januari dini hari, sekitar pukul 4 pagi, di depan Bekasi Creative Center. Saat kejadian terdapat satu korban meninggal dunia berinisial TRB, usia 21 tahun, dengan luka di bagian paha dan pinggang," kata Andaru, Jumat (30/1/2026).

Terkait penanganan perkara, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat dengan menangkap satu pelaku berinisial TFA pada 19 Januari 2026.

Pada hari berikutnya, polisi kembali mengamankan satu pelaku lain yang merupakan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kedua pelaku dijerat Pasal 262 ayat (4) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Tawuran Tawuran di Bekasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198203//viral-Qht2_large.jpg
Viral Sirine Kali Bekasi Berbunyi Rabu Malam, Warga Panik Berlarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197608//gempa-cLHg_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Bekasi, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197079//viral-QD3V_large.jpg
Bentrok Berdarah Pecah di Bekasi, Seorang Mahasiswa Tewas Disabet Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196715//sppg_dibegal-f2zy_large.jpg
Kronologi Pegawai SPPG di Bekasi Dibegal saat Berangkat Kerja, Ditodong Sajam hingga Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196417//begal-SAPY_large.jpg
Pegawai Dapur MBG Dibegal Kawanan Bandit, Motor Raib Dibawa Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196377//banjir_di_bekasi-Wnph_large.jpeg
Bekasi Diterjang Banjir, 1 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement