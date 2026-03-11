Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brutal! Aktivis Ermanto Usman Tewas Dibunuh Pakai Linggis, Istri Korban Juga Dihajar Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |14:39 WIB
Brutal! Aktivis Ermanto Usman Tewas Dibunuh Pakai Linggis, Istri Korban Juga Dihajar Pelaku
Polisi Gelar Jumpa Pers Pembunuhan Aktivis Ermanto Usman/Okezone
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65). Pelaku memukul korban menggunakan linggis.

“Linggis ini digunakan pelaku untuk memukul kepala korban perempuan dan juga ke korban pria,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin saat konferensi, Rabu (11/3/2026).

Iman menambahkan, pelaku pembunuhan sadis tersebut sudah dilakukan penahanan. Pelaku ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

“Saat ini terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya,” ujar dia.

Diketahui, Sudirman alias Yuda, terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65) ditangkap pada Senin (9/3/2026) lalu.

 

