Ini Tampang Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman

JAKARTA — Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65), di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kasus pembunuhan dan penganiayaan itu diketahui bernama Sudirman alias Yuda.

"Telah berhasil kami amankan pada hari Senin, 9 Maret 2026, pukul 18.54 WIB di Cilincing, Jakarta Utara," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Selasa (10/3/2026).

Iman menambahkan, jajarannya masih mendalami motif di balik kasus dugaan pembunuhan tersebut. Dalam pemeriksaan awal, Sudirman alias Yuda mengaku memukul korban menggunakan linggis, kemudian membuang alat tersebut di tanah kosong di depan rumah korban.

Diketahui, Ermanto Usman ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Senin 2 Maret dini hari.

Jasad korban ditemukan tergeletak di dalam kamar. Sementara itu, sang istri, P (60), ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung mendapatkan perawatan.