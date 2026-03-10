Breaking News! Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditangkap di Cilincing

JAKARTA - Aparat Polda Metro Jaya menangkap terduga pembunuh aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65), di wilayah Cilincing, Jakarta Utara (Jakut).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku berinisial S alias Y ditangkap pada Senin 9 Maret 2026, sekira pukul 18.54 WIB. “Benar (terduga pelaku ditangkap),” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Selasa (10/3/2026).

Diketahui, Ermanto tewas diduga dibunuh di rumahnya di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Senin 2 Maret 2026 dini hari.

Kemudian, jasadnya ditemukan di kamar dalam kondisi tergeletak. Sementara istrinya, P (60), ditemukan dalam kondisi kritis.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.