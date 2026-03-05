Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LPSK Siap Beri Perlindungan Keluarga Korban Pembunuhan di Jatibening Bekasi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:19 WIB
LPSK Siap Beri Perlindungan Keluarga Korban Pembunuhan di Jatibening Bekasi
LPSK siap beri perlindungan keluarga korban pembunuhan di Jatibening Bekasi (Foto: Felly Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol Purn Achmadi memastikan akan segera memberikan perlindungan kepada keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Kompleks Prima Lingkar Asri, Jatibening, Kota Bekasi, beberapa hari lalu.

Hal ini disampaikan Achmadi setelah menerima permohonan perlindungan yang dilayangkan anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka.

"Permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK akan kita tindak lanjuti, dan LPSK siap untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban sesuai ketentuan aturan yang berlaku," kata Achmadi di kantor LPSK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Di sisi lain, Achmadi menyampaikan pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah awal dengan berkoordinasi langsung dengan pimpinan satuan kepolisian yang menangani perkara tersebut.

Ia menekankan pentingnya pengungkapan kasus dilakukan secara tepat dengan mengedepankan metode investigasi ilmiah atau scientific crime investigation.

"Tentu perkara ini kita semua berharap dapat mendorong agar penanganan pengungkapan dilakukan secara tepat dan juga mendasari pada scientific crime investigation. Ini penting untuk mengungkap sebuah perkara dengan tepat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI LPSK pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204606/pembunuhan-jd4p_large.jpg
Tragis! Pasutri di Perumahan Mewah Bekasi Dibantai saat Sahur, Emas dan Kunci Mobil Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203799/hotman_paris-mV6v_large.jpg
Hotman Paris Mengadu ke DPR, Ungkap Kejanggalan Penanganan Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201320/mayat-3Gew_large.jpg
Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Pegawai PPPK di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200394/tangkap-WgxK_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Pegawai PPPK di Pondok Gede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3200111/pembunuhan-lDMy_large.jpg
Dendam Membara, Begini Detik-Detik Pelaku Racuni Ibu dan Kakak-Adik di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199493/libya-Jo79_large.jpg
Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement