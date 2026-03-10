Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Aktivis Ermanto Usman Dipukul dengan Linggis hingga Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:01 WIB
Tragis, Aktivis Ermanto Usman Dipukul dengan Linggis hingga Tewas
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — S alias Y, terduga pelaku pembunuhan terhadap aktivis sekaligus pensiunan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65), mengaku menghabisi korban menggunakan linggis. Pengakuan itu disampaikan S saat menjalani pemeriksaan awal oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Berdasarkan informasi dihimpun Okezone, pelaku mengaku memukul korban dengan linggis. Setelah itu, linggisnya dibuang di tanah kosong yang berada di depan rumah korban.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap S alias Y di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.

“Benar,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, Selasa (10/3/2026).

Penangkapan terhadap S alias Y dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026, sekitar pukul 18.54 WIB di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Diketahui, Ermanto Usman ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Senin 2 Maret dini hari.

Saat ditemukan, jasad korban tergeletak di dalam kamar. Sementara istrinya yang berinisial P (60) ditemukan dalam kondisi kritis.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206084/pembunuhan-Ki9Y_large.jpg
Breaking News! Terduga Pembunuh Aktivis Ermanto Usman Ditangkap di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3205996/viral-RnV0_large.jpg
Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205597/mayat-qlJA_large.jpg
DPR Minta Polisi Transparan Ungkap Kematian Aktivis Ermanto Usman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/340/3205322/pembunuhan-vYm6_large.jpg
Brutal! 2 Polisi Gadungan Bunuh Pria yang Sedang Mancing, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205107/lpsk-9nVy_large.jpg
LPSK Siap Beri Perlindungan Keluarga Korban Pembunuhan di Jatibening Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204606/pembunuhan-jd4p_large.jpg
Tragis! Pasutri di Perumahan Mewah Bekasi Dibantai saat Sahur, Emas dan Kunci Mobil Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement