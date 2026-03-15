HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Petasan saat Konvoi, Sejumlah Remaja Ditangkap di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |18:10 WIB
Bawa Petasan saat Konvoi, Sejumlah Remaja Ditangkap di Jakbar
Polisi tangkap remaja konvoi bawa sajam (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sejumlah remaja yang melakukan aksi konvoi di wilayah Jakarta Barat. Para remaja itu kedapatan membawa atribut berupa bendera hingga petasan.

“Petugas berhasil mencegah aksi konvoi kendaraan serta mengamankan sejumlah atribut berupa bendera dan petasan,” kata Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Bayu Nugroho, Minggu (15/3/2026).

Aksi konvoi tersebut terjadi saat polisi melakukan kegiatan strong point pada Sabtu (14/3). Beberapa lokasi yang menjadi titik penindakan di antaranya kawasan traffic light Cengkareng serta traffic light Relasi Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dia menjelaskan, para remaja tersebut diamankan ketika petugas tengah melaksanakan pengamanan di sejumlah pos pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2026.

“Anggota kami yang sedang bertugas di Pos Pam TL Cengkareng dan Pos Pam TL Relasi Kebon Jeruk mendapati adanya konvoi remaja dengan sepeda motor. Dari kegiatan tersebut kami juga mengamankan sejumlah petasan serta atribut bendera,” ujarnya.

 

Topik Artikel :
Polres Jakbar Konvoi Tawuran
