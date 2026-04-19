Tawuran Warga Pecah di Tanah Abang, 2 Gerobak Dibakar

JAKARTA - Tawuran antar warga pecah di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini diduga dari aksi saling tembak petasan hingga mengakibatkan dua buah gerobak dagangan warga hangus terbakar.

Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, peristiwa tawuran tersebut melibatkan dua kelompok warga dari rukun warga (RW) yang berbeda di Kelurahan Petamburan.

“Yang semalam terjadi adalah adanya gesekan antara RW 11 dan RW 5 Kelurahan Petamburan,” kata Dhimas kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Dhimas menjelaskan, tawuran berawal saat adanya lemparan atau tembakan petasan yang diarahkan ke masing-masing wilayah RW. Hal itulah yang kemudian memicu provokasi hingga terjadi aksi saling serang.

“Dikarenakan adanya tembakan petasan atau kembang api yang mengarah ke masing-masing RW tersebut sehingga memprovokasi terjadinya gesekan antar warga yang mengakibatkan terbakarnya 2 gerobak buah,” ujar dia.