Ramalan Cuaca, Sebagian Wilayah Jabodetabek Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (3/6/2026) didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Utara diprakirakan cerah.

Adapun hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk wilayah Bogor, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor diperkirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Sementara di wilayah Bekasi, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di Kota Depok.

Sedangkan wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan berawan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan berpotensi diguyur hujan ringan.

Masyarakat yang beraktivitas di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan diimbau menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.