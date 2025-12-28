Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |14:45 WIB
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
JAKARTA - Polisi menangkap enam orang yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat. Keenamnya ditangkap saat polisi tengah melakukan patroli rutin.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, polisi awalnya mencurigai gerak-gerik enam orang yang hendak berkumpul. Pada akhirnya, polisi langsung mengejar pelaku sebelum akhirnya melakukan penindakan.

"Patroli Perintis Presisi Jaga Jakarta kami laksanakan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan. Kami berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari potensi tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya," ujar Susatyo, Minggu (28/12/2025).

Namun saat digeledah, polisi menemukan barang bukti dua senjata tajam jenis celurit, tiga handphone hingga tiga unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku tawuran.

Atas temuan barang bukti itu, polisi pun langsung menggelandang keenamnya ke Polsek Metro Menteng.

Enam terduga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial RP (19), DI (22), AS (27), MS (23), ADG (29), dan AR (20).

 

