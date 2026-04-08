Kebakaran Polres Jakbar: Polisi Ungkap 1 Ruangan Terdampak, Tak Ada Dokumen Penting

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:27 WIB
JAKARTA - Polisi menyatakan kebakaran di Polres Metro Jakarta Barat bukan terjadi di gedung utama. Hanya terdapat satu ruangan yang terdampak.

"Yang terbakar itu adalah salah satu ruangan di lantai dua. Bukan gedung utama ya, salah satu ruangan di lantai dua," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu saat dihubungi, Rabu (8/4/2026).

Namun, Wisnu belum membeberkan ruangan apa yang terdampak dalam kebakaran tersebut. Ia hanya menyebutkan, sejauh ini juga ada tak ada dokumen penting yang terbakar.

"(Dokumen penting) Ya enggak ada, kan itu masih dalam proses penyelidikan. Itu kan bukan gedung utama," ujarnya.

Wisnu menyebutkan, saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi pada pagi tadi tersebut.

