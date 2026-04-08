Breaking News! Polres Jakbar Kebakaran, Korban Jiwa Nihil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |09:56 WIB
Kebakaran Polres Jakbar (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Kantor Polres Metro Jakarta Barat di Jalan Daan Mogot, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dilanda kebakaran, Rabu (8/4/2026) pagi. Beruntung, kebakaran tersebut dapat segera dipadamkan.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menjelaskan peristiwa itu dilaporkan pada pukul 08.07 WIB.

"Objek terbakar gedung Polres Metro Jakarta Barat lantai 2," kata Bayu, Rabu.

Bayu menerangkan, api berhasil dipadamkan pada pukul 08.44 WIB. Operasi pemadaman pun dinyatakan selesai.

Sementara itu, ia juga menegaskan tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih didalami.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka ringan dan berat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

