Korban Kebakaran SPBE Cimuning Bertambah Jadi 18 Orang, Satu Luka Bakar 60% Dirawat di RSCM

BEKASI - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan korban kebakaran SPBE Cimuning, Kota Bekasi, bertambah satu orang. Keseluruhan korban ledakan SPBE itu berjumlah 18 orang.

Kusumo menyebut, satu korban yang bertambah itu kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Ia menyebut korban mengalami luka bakar 60 persen.

"Total korban sekarang menjadi 18 orang. Sebelumnya kita mendata 17 orang, namun ada tambahan satu korban lagi yang ternyata sedang dirawat di RS Cipto Mangunkusumo dengan kondisi luka bakar di atas 60 persen," kata Kusumo, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan ledakan yang memicu kebakaran di lokasi SPBE tersebut menyebabkan belasan korban mengalami luka bakar serius. Bahkan, terdapat korban yang mengalami luka bakar mencapai 90 persen.

"Memang ada beberapa korban yang memerlukan perawatan intensif karena rata-rata mengalami luka bakar di atas 50 persen. Bahkan, ada dua korban yang kondisinya sangat berat dengan luka bakar mencapai lebih dari 90 persen," katanya.

Polisi kini masih menggali keterangan saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti terkait kejadian tersebut. Adapun saksi yang telah dimintai keterangan yakni warga sekitar dan pegawai SPBE.

"Saat ini kami masih fokus pada proses penyelidikan, jadi belum mengarah ke proses hukum pidana lebih jauh. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti," ujarnya.

(Arief Setyadi )

