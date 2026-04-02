Kasus Kebakaran SPBE Cimuning, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |17:51 WIB
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro (foto: Okezone)
JAKARTA - Polisi masih mendalami penyebab kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, yang terjadi pada Rabu 1 April 2026 malam.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, penyelidikan masih berlangsung dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga terdampak.

"Sejumlah saksi sudah kami periksa. Tim forensik juga sudah datang ke lokasi," ujar Kusumo, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, warga terdampak saat ini telah dikumpulkan di satu lokasi guna memudahkan proses koordinasi dan pendataan. "Warga terdampak kami kumpulkan di satu tempat agar memudahkan koordinasi dan penanganan," ucapnya.

Selain itu, polisi juga berencana memanggil pihak perusahaan terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut. "Tentunya pihak perusahaan juga akan kami mintai keterangan," katanya.

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 17 warga menjadi korban dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Sampai saat ini ada 17 orang yang dirawat," kata Kusumo.

      
