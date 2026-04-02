Ledakan SPBE Cimuning, Satu Keluarga Luka Bakar Parah hingga 70%

JAKARTA - Satu keluarga yang tengah berada di dalam sebuah rumah kontrakan menjadi korban ledakan dan kebakaran hebat di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026) malam.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan para korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari karyawan hingga warga yang tengah menonton. Bahkan, ada warga yang berada di dalam rumah turut menjadi korban.

"Di rumah kontrakan tersebut ada satu keluarga berjumlah empat orang. Mereka mengalami luka bakar cukup parah, di atas 70%. Ini yang akan terus kami tangani," ujar Harris usai meninjau lokasi kebakaran.

Dalam insiden itu, ia menyebutkan sebanyak 14 warga menjadi korban. Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan menjamin seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban terdampak ledakan SPBE Cimuning.

"Insyaallah semua korban akan menjadi tanggungan Pemerintah Kota Bekasi. Kami bekerja sama dengan BPJS. Bagi yang tidak memiliki BPJS, akan kami layani melalui program layanan kesehatan masyarakat," ujarnya.