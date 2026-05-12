Minibus Terbakar di Tol Jagorawi Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Sebuah minibus Toyota Avanza terbakar di ruas Km 12 Tol Jagorawi pada Selasa (12/5/2026) pagi. Kebakaran diduga karena korsleting listrik.

“Faktor yang memengaruhi diduga korsleting kelistrikan,” kata Kainduk Tol Jagorawi Akhmad Jajuli.

Jajuli menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.15 WIB. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kendaraan berjalan di lajur 2, tiba-tiba ada asap dan api di bagian kap," ujarnya.

Pengendara berinisial MY (29) kemudian meminggirkan kendaraannya ke bahu jalan. Saat kendaraan berhenti, bagian depan mobil sudah terbakar.

"Posisi akhir kendaraan normal di bahu jalan menghadap utara," ungkapnya.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. “Korban jiwa nihil,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

