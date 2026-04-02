Karyawan Ungkap Detik-Detik Kebakaran SPBE Cimuning, Diduga Ada Kebocoran sejak Sore

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |12:53 WIB
JAKARTA - Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning di Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut telah menunjukkan kebocoran sejak Rabu (1/4/2026) sore. Bahkan, ledakan diduga kuat terjadi akibat percikan api dari sepeda motor yang melintas di depan SPBE.

Hal itu seperti kesaksian Ningsih, seorang karyawan yang juga menjadi korban karena rumahnya turut terbakar. Ia mengaku telah mendapat laporan tanda-tanda bahaya sejak sore hari.

"Aku dengar sih jam 3, jam 4-an (tabung sudah mulai bocor) sama yang ini, yang karyawannya laporan," ungkap Ningsih saat ditemui di sekitar lokasi, Kamis (2/4/2026).

Ia menyebutkan, karyawan telah memperbaiki kebocoran salah satu tabung di kawasan SPBE Cimuning. Namun, Ningsih mengaku tak tahu proses penyelesaian itu rampung pukul berapa.

Ningsih menuturkan, kondisi di sekitar SPBE semakin menyengat gas sekitar pukul 20.30 WIB. Uap gas dalam volume besar mulai menyebar pekat ke lingkungan sekitar hingga membuat warga panik. 

Bahkan, kata Ningsih, warga sempat diberi peringatan dan imbauan untuk segera mengosongkan rumah dan tidak ada kendaraan yang melintas. Imbauan itu disampaikan melalui pengeras suara mushola.

Meski begitu, Ningsih berkata, seorang pengendara motor yang diduga bukan warga sekitar nekat menerobos area yang sudah dipenuhi uap gas.

