SPBE Cimuning Terbakar, Pemilik Bakal Diklarifikasi Terkait Dugaan Kebocoran

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi akan memanggil pemilik Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemilik SPBE tersebut dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas insiden kebakaran hebat pada Rabu (1/4/2026) malam.

Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe saat meninjau lokasi SPBE Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kamis (2/4/2026) pagi.

"Nah, ini kita masih sedang coba panggil pemiliknya untuk kita coba klarifikasi. Karena memang yang ada hanya karyawan saja," ujar Harris.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengklarifikasi dugaan kebakaran itu akibat kebocoran pada salah satu tabung SPBE.

"Sumber daripada kebakaran tadinya adalah menurut saksi, inilah dari kebocoran pada saat pengisian tabung besar. Jadi, dari mobil ke tabung. Nah, itu yang jadi ada kebocoran di situ," ucapnya.