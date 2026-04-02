12 Orang Jadi Korban Kebakaran SPBE di Cimuning, Mayoritas Alami Luka Bakar 70%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |09:07 WIB
BEKASI - Kebakaran hebat melanda area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 1 April 2026. Sedikitnya, 12 orang menjadi korban dalam peristiwa itu.

Data itu disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro pada sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi hingga saat ini masih melakukan pendataan terkait korban lainnya

"Korban masih dilakukan pendataan. Sementara ini data di kami ada 12," ujar Kusumo di lokasi kejadian, Kamis (2/4/2026).

Seluruh korban saat ini langsung dievakuasi ke beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Kusumo menyebut korban yang terdata adalah mereka yang menderita luka bakar hingga 70% dan belum tercatat adanya korban jiwa.

"Tersebar di beberapa rumah sakit. Rata-rata mengalami luka bakar sekitar 60-70 persen," imbuh Kusumo.

Adapun korban terdiri dari karyawan SPBE dan warga sekitar yang ikut terdampak. Kusumo menegaskan pihaknya hingga saat ini masih melakukan pendataan.

 

