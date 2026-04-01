Kebakaran Diduga Landa Gudang LPG di Cimuning Bekasi, Warga Panik Berhamburan

JAKARTA - Kebakaran diduga melanda gudang LPG di kawasan SPBE Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Rabu (1/4/2026) malam. Kobaran api yang besar hingga adanya ledakan membuat warga di sekitar lokasi kejadian panik berhamburan menjauh dari lokasi.

Kebakaran tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @infobekasi_official dan @babelaninfo.id pada Rabu (1/4/2026) malam. Disebutkan, objek yang terbakar tersebut diduga pangkalan atau gudang gas LPG di kawasan SPBE Cimuning.

Dalam video yang diunggah, tampak petugas pemadam kebakaran tengah melakukan proses pemadaman di lokasi kejadian. Namun, api masih tampak besar dan merah membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.

Dalam video pula, terlihat warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian berlarian menjauhkan diri dari gudang tersebut. Terdengar suara teriakan panik dari warga yang berlarian mengevakuasikan dirinya.

Terlebih, dalam peristiwa kebakaran tersebut, sempat terdengar suara ledakan hingga membuat suasana di sekitar lokasi mencekam. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut lantaran petugas damkar tengah melakukan proses pemadaman.

(Erha Aprili Ramadhoni)

