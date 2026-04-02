Korban Kebakaran SPBE Cimuning Bertambah Jadi 17 Orang, Satu Kritis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |16:34 WIB
Kebakaran SPBE Cimuning (foto: Okezone)
JAKARTA - Jumlah korban kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, terus bertambah. Hingga saat ini, sebanyak 17 warga dilaporkan menjadi korban dalam insiden tersebut.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan.

"Sampai saat ini ada 17 orang yang dirawat," kata Kusumo usai meninjau tempat kejadian perkara (TKP).

Ia menyampaikan, sebagian besar korban mengalami luka bakar, bahkan ada yang mencapai di atas 50 persen. Meski demikian, tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kusumo juga mengaku telah menjenguk sejumlah korban di rumah sakit. Ia menyebut masih ada satu korban dengan kondisi kritis.

"Kami sudah menengok beberapa korban. Harapannya bisa segera pulih, namun memang ada satu yang kondisinya cukup kritis," ujarnya.

 

