Kebakaran Rumah di Jagakarsa, 103 Personel Damkar Berjibaku Jinakkan Api

JAKARTA - Kebakaran rumah terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/4/2026) sore. Beruntung, api berhasil dipadamkan dengan cepat oleh 103 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan sebelum merambat ke rumah warga lainnya.

"Setelah mengerahkan sebanyak 21 unit dan 103 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 16.48 WIB," ujar Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal.

Menurutnya, kebakaran terjadi di rumah milik salah satu warga di Jalan Pepaya IV, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sekitar pukul 16.10 WIB. Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.

Setelah upaya pemadaman yang intensif, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.48 WIB dengan mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam peristiwa tersebut, tidak terdapat korban jiwa.

"Penyebab kebakaran dan taksiran kerugiannya masih dalam penanganan kepolisian," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.