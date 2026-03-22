Kebakaran Hebat Landa Sumbawa NTB, 1 Petugas Damkar Gugur

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |21:44 WIB
Kebakaran Hebat Landa Sumbawa NTB, 1 Petugas Damkar Gugur
Kebakaran Hebat Landa Sumbawa NTB, 1 Petugas Damkar Gugur
SUMBAWA- Kebakaran hebat melanda permukiman warga RT 01 dan RT 02 RW 02, Kampung Sawo, Dusun Pok, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Minggu, (22/3/2026).

Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) bernama Solikin gugur dalam tugas setelah diduga tersengat aliran listrik.

“Kebakaran berawal dari pemberitahuan masyarakat ke pos damkar,’’ ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa, H Sahabuddin.

‘’Lokasi kebarakan masuk jalan gang kecil sehingga petugas sedikit mengalami kesulitan,” lanjut Sahabuddin.

Kebakaran terjadi di dengan api yang cepat membesar dan menjalar ke rumah-rumah warga. Tiupan angin kencang membuat kobaran api sulit dikendalikan sehingga warga tidak sempat menyelamatkan banyak harta benda.

Data sementara, lebih dari 20 rumah hangus terbakar dan sedikitnya 28 warga terdampak, termasuk yang mengalami kerusakan ringan.

Dia melanjutkan, saat proses pemadaman berlangsung, insiden tragis menimpa salah satu petugas.

Saat penyiraman terhadap rumah yang ada di sana, rupanya kabel listrik masih belum selesai dimatikan sudah mulai tindakan.

‘’Akhirnya anggota kami terjatuh dan kemudian kami bawa ke puskesmas, sempat dirawat namun meninggal akibat tersengat listrik,” katanya.

 

