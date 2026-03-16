Kebakaran Rumah Sakit di India Tewaskan Setidaknya 10 Pasien

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |18:39 WIB
JAKARTA - Sepuluh orang tewas setelah kebakaran terjadi di pusat trauma sebuah rumah sakit pemerintah di negara bagian Odisha, India timur. Semua korban adalah pasien, sementara 11 staf rumah sakit dirawat karena luka bakar yang diderita saat mencoba menyelamatkan pasien, kata Kepala Menteri negara bagian Mohan Charan Majhi.

Kebakaran, yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik, dimulai di ICU perawatan trauma Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi Kedokteran SCB di kota Cuttack pada Senin, sekitar pukul 02:30 waktu setempat.

Kebakaran rumah sakit sering dilaporkan di India, dengan banyak kebakaran yang disebabkan oleh kesalahan listrik. Oktober lalu, enam pasien kritis tewas dalam kebakaran ICU di negara bagian Rajasthan.

Pada 2024, kebakaran di ICU neonatal sebuah rumah sakit kedokteran di kota Jhansi, bagian utara, menewaskan setidaknya 10 bayi baru lahir. Pada 2021, kebakaran di ICU rumah sakit Vijay Vallabh di kota Virar, bagian barat, menewaskan 13 pasien yang dirawat karena Covid-19. Kebakaran lain pada tahun 2021 di unit perawatan bayi baru lahir di distrik Bhandara di negara bagian Maharashtra, bagian barat, menewaskan 10 bayi.

Di Odisha, kebakaran berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran bergegas ke rumah sakit. Pasien dipindahkan ke departemen lain di dalam rumah sakit yang sama, kata para pejabat.

 

