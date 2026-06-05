Lansia Tewas dalam Kebakaran di Cideng Ternyata Terjebak di Kamar Mandi

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Citarum, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/6/2026) sekira pukul 04.48 WIB. Peristiwa ini mengakibatkan seorang lansia meninggal dunia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, korban meninggal dunia lantaran terjebak di kamar mandi.

"Tetapi memang kebakaran yang terjadi kemarin, ya, semalam, yang kemudian ada yang meninggal satu karena terjebak di kamar mandi usia 79 tahun," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Pascakejadian ini, Pramono memerintahkan anak buahnya untuk hadir memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga terdampak, seperti menyalurkan bantuan sosial ataupun mendirikan tenda pengungsian.

"Nah yang seperti-seperti ini, saudara-saudara sekalian, tetap walaupun ini kejadiannya bersifat insidental, saya meminta kepada jajaran Pemerintah DKI Jakarta untuk hadir," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan sebagai upaya mitigasi terhadap kejadian kebakaran, Pemprov DKI Jakarta sebetulnya telah menyalurkan APAR untuk setiap RW.

"Berkaitan dengan kebakaran, sebenarnya semua RW se-Jakarta ini kita sudah berikan APAR," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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