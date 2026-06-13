Pesawat Militer India Jatuh saat Mendarat, Lima Personel AU Tewas

Pesawat angkut militer India jatuh saat mendarat di pangkalan angkatan udara (Foto: Twitter/@MarioNawfal)

JAKARTA - Sebuah pesawat angkut militer milik Angkatan Udara India jatuh, saat hendak mendarat di pangkalan udara di negara bagian Assam, India timur laut, Sabtu (13/6/2026). Insiden tersebut menewaskan lima personel Angkatan Udara India yang berada di dalam pesawat.

Angkatan Udara India dalam pernyataannya di platform X menyebut pesawat Antonov An-32 buatan Rusia itu mengalami kecelakaan saat menjalani penerbangan rutin di wilayah Jorhat, Assam.

"Pesawat An-32 mengalami kecelakaan selama penerbangan rutin di wilayah Jorhat," tulis Angkatan Udara India, seperti dilansir trtworld.

Pihak militer menyatakan proses penanganan lokasi kejadian dan penyelidikan awal masih berlangsung. Sebuah tim investigasi khusus juga telah dibentuk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Pengelolaan lokasi kecelakaan dan penyelidikan awal sedang berlangsung saat ini. Sebuah pengadilan penyelidikan sedang dibentuk untuk memastikan penyebab kecelakaan," lanjut pernyataan itu.

Media lokal India, NDTV, menayangkan gambar dari lokasi kejadian yang memperlihatkan kepulan asap hitam tebal serta puing-puing pesawat yang tampak hancur berkeping-keping.