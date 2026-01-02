Tawuran Pecah di Manggarai, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata

JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di kawasan Flyover Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1/2026) sore. Insiden tersebut sempat melumpuhkan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

Tawuran antar dua kelompok warga itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di kolong Flyover Manggarai. Sejumlah warga terlihat membawa senjata tajam, menyalakan petasan, serta saling serang di tengah jalan.

Akibat kejadian tersebut, Jalan Sultan Agung tidak dapat dilintasi baik dari arah Manggarai menuju Pramuka maupun sebaliknya. Para pengendara terpaksa menghentikan laju kendaraan atau mencari jalur alternatif guna menghindari lokasi tawuran.

“Tahu-tahu sudah tawuran saja. Belum tahu penyebabnya apa, biasanya sih saling ejek. Kemarin juga sempat terjadi,” ujar seorang warga bernama Sofyan di lokasi kejadian.