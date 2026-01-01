Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan

JAKARTA - Aksi tawuran terjadi di kawasan Flyover Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur saat perayaan malam tahun baru yang dilakukan sejumlah remaja. Namun polisi sigap membubarkan aksi tersebut.

Adapun aksi tawuran tersebut viral di media sosial Instagram, usai diunggah akun @jakarta.terkini. Dalam video terekam sekelompok remaja saling serang menggunakan petasan di jalanan.

"Ada (tawuran), tapi enggak ada korban, dan sebetulnya belum terjadi sih, jadi sudah bisa kita antisipasi lebih dahulu," ujar Kapolres Jakarta Timur, Kombes Alfian Nur kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).

Polisi lebih dahulu mengantisipasi sebelum terjadinya aksi tawuran. Pasalnya, polisi telah menduga adanya sekelompok remaja yang menyalakan petasan di kawasan tersebut.

"Jadi itu bisa kita antisipasi, anggota kita yang perintis bisa antisipasi. Itu mereka kan janjian, seperti menyalakan petasan, itu kan tanda kode biasa seperti itu kan,’’ujarnya.

‘Nah kita sudah tahu, kita langsung antisipasi pas ada petasan, dari situ sebelum adanya tawuran langsung kita urai, kita pisahkan, kemudian hingga aman," tutup Alfian.

(Fahmi Firdaus )