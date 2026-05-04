Marak Tawuran, Kemendagri Gembleng Pelajar SMA/SMK Se-Jabodetabek di GYC 2026

JAKARTA — Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ((Ditjen Polpum Kemendagri) melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional menggandeng Badan Intelektual Strategi Objektif Nasional Indonesia (BISON) dalam penyelenggaraan Garuda Youth Camp (GYC) 2026.

Kegiatan digelar pada 1–3 Mei 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, dengan mengangkat tema “Pemuda Bersatu, Bangsa Kuat untuk Indonesia Emas 2045”. Sebanyak 558 pelajar dari jenjang SMA/SMK sederajat yang berasal dari 29 sekolah di kawasan Jabodetabek ikut serta.

Program tersebut sengaja dirancang sebagai sarana pembinaan generasi muda untuk memperkuat nilai kebangsaan, nasionalisme, serta membentuk karakter kepemimpinan pelajar di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Sejumlah fenomena sosial seperti meningkatnya tawuran pelajar, penyebaran paham radikalisme, hingga keterlibatan pelajar dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan menjadi latar belakang penting kegiatan ini.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Aang Witarsa, menjelaskan, kegiatan perkemahan ini dikemas secara edukatif dan partisipatif di ruang terbuka, sehingga peserta memperoleh berbagai materi pembinaan.

Materi yang diberikan meliputi wawasan kebangsaan, penguatan karakter bangsa, bahaya radikalisme, ekstremisme, dan anarkisme, literasi digital yang sehat, serta peran strategis pemuda dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.