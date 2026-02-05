Tangkap Ratusan Pelaku Tawuran, Polda Metro Sita 56 Senjata Tajam

JAKARTA – Ratusan pelaku tawuran ditangkap di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penindakan tersebut merupakan hasil Operasi Pekat Jaya yang digelar mulai 28 Januari dan akan berakhir pada 11 Februari 2026.

"Kami telah mengamankan 105 orang. 14 orang diamankan oleh Tim Polda Metro Jaya, kemudian 91 orang diamankan oleh tim yang dibentuk di Polres-Polres yang berada di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Rabu (4/2/2026).

Iman menjelaskan, dari 105 pelaku tawuran yang diamankan, 55 orang dilakukan pembinaan. Lima pelaku tawuran dibina oleh Polda Metro Jaya sedangkan 50 lagi dibina Polres jajaran.

"50 orang, yang terdiri dari 39 anak berhadapan dengan hukum dan 11 dewasa di jajaran Polres Polda Metro Jaya," ucap dia.

Sedangkan sisanya 50 lagi, telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ia menyebut 31 pelaku tawuran merupakan anak di bawah umur.

"Dari 50 orang tersebut. 9 orang, yang terdiri dari 2 orang anak bermasalah dengan hukum (ABH) dan 7 orang dewasa, ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kemudian 41 orang, yang terdiri dari 29 ABH dan 12 orang dewasa, ini ditangani oleh Polres-Polres jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya," ucapannya.