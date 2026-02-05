Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangkap Ratusan Pelaku Tawuran, Polda Metro Sita 56 Senjata Tajam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |04:00 WIB
Tangkap Ratusan Pelaku Tawuran, Polda Metro Sita 56 Senjata Tajam
Tangkap Ratusan Pelaku Tawuran, Polda Metro Sita 56 Senjata Tajam/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Ratusan pelaku tawuran ditangkap di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penindakan tersebut merupakan hasil Operasi Pekat Jaya yang digelar mulai 28 Januari dan akan berakhir pada 11 Februari 2026.

"Kami telah mengamankan 105 orang. 14 orang diamankan oleh Tim Polda Metro Jaya, kemudian 91 orang diamankan oleh tim yang dibentuk di Polres-Polres yang berada di jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Rabu (4/2/2026).

Iman menjelaskan, dari 105 pelaku tawuran yang diamankan, 55 orang dilakukan pembinaan. Lima pelaku tawuran dibina oleh Polda Metro Jaya sedangkan 50 lagi dibina Polres jajaran.

"50 orang, yang terdiri dari 39 anak berhadapan dengan hukum dan 11 dewasa di jajaran Polres Polda Metro Jaya," ucap dia.

Sedangkan sisanya 50 lagi, telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Ia menyebut 31 pelaku tawuran merupakan anak di bawah umur.

"Dari 50 orang tersebut. 9 orang, yang terdiri dari 2 orang anak bermasalah dengan hukum (ABH) dan 7 orang dewasa, ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kemudian 41 orang, yang terdiri dari 29 ABH dan 12 orang dewasa, ini ditangani oleh Polres-Polres jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya," ucapannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199684/tawuran-8tkG_large.jpg
Polda Metro Tangkap Ratusan Orang dan Blokir Akun Medsos Pemicu Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193712/pramono_anung-3h6X_large.jpg
Dalami Penyebab Tawuran di Manggarai, Pramono: Kami Duga Ada yang Membenturkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098/tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement