Dalami Penyebab Tawuran di Manggarai, Pramono: Kami Duga Ada yang Membenturkan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengaku telah menerima laporan mengenai tawuran yang kembali pecah di Manggarai pada awal tahun. Ia akan menelusuri akar penyebab terjadinya tawuran berulang di kawasan tersebut.

“Ya nanti kemarin wali kota sudah memberikan laporan. Memang kami ingin mendalami terlebih dahulu, dan dulu kan memang saya sudah pesan juga,” kata Pramono di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Meski masih dalam tahap pendalaman, Pramono menduga ada pihak yang sengaja membenturkan hingga terjadinya tawuran di Manggarai.

“Kami menduga memang ada yang membenturkan. Tetapi nanti secara spesifik saya minta Pak Wali Kota yang menjelaskan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan tawuran akan difokuskan pada penyaluran kegiatan yang positif dan produktif agar energi yang selama ini digunakan untuk tawuran dapat dialihkan ke aktivitas yang bermanfaat.

“Jadi paling utama sebenarnya energinya itu harus tersalurkan secara benar. Dan untuk itu, maka ruang untuk yang melakukan tawuran, ya energinya disalurkan. Bekerja,” ucapnya.

(Arief Setyadi )