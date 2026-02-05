Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Puluhan Sajam Modifikasi Disita Polda Metro Hasil Operasi Pekat Jaya 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |06:01 WIB
Ngeri! Puluhan Sajam Modifikasi Disita Polda Metro Hasil Operasi Pekat Jaya 2026
Hasil operasi pekat jaya 2026 (foto: Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya memamerkan puluhan senjata tajam (sajam) hasil sitaan dari para pelaku tawuran dalam Operasi Pekat Jaya 2026. Operasi ini berlangsung selama 15 hari, mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026.

Puluhan senjata tajam yang disita sebagian besar merupakan senjata hasil modifikasi dengan ukuran yang tidak wajar dan tergolong sangat berbahaya. Selain senjata tajam, polisi menyita stik golf, telepon genggam, serta jaket yang digunakan para pelaku saat terlibat tawuran.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, menjelaskan bahwa Operasi Pekat Jaya 2026 digelar secara serentak oleh Polda dan seluruh Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan menjaga ketertiban masyarakat.

"Operasi ini dilaksanakan secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran Polda Metro Jaya, sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif," ujar Andaru, Rabu 4 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, pelaku tawuran mayoritas berasal dari kalangan remaja hingga pelajar. Aksi tawuran biasanya terjadi pada malam hingga dini hari saat kondisi lingkungan relatif sepi.

"Dampak tawuran ini sangat meresahkan. Tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik, korban luka-luka, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa," jelasnya.

 

