Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyidik Polsek Cilandak Disanksi Imbas Gunakan Kertas Bekas saat BAP hingga Dituding Rekayasa Kasus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |21:48 WIB
Penyidik Polsek Cilandak Disanksi Imbas Gunakan Kertas Bekas saat BAP hingga Dituding Rekayasa Kasus
Penyidik Polsek Cilandak Disanksi Imbas Gunakan Kertas Bekas saat BAP hingga Dituding Rekayasa Kasus (Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebutkan bahwa penyidik Polsek Cilandak dijatuhi sanksi disiplin buntut menggunakan kertas bekas saat proses berita acara pemeriksaan (BAP).

1. Penyidik Disanksi

Penggunaan kertas bekas itu memicu tudingan penyidik telah mengubah BAP perkara penganiayaan menjadi kasus narkoba.

"Jadi Bid Propam setelah mengetahui kejadian ini, sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik termasuk Kanit. Ini karena kelalaian menggunakan kertas-kertas dan memberikan tindakan hukuman disiplin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Ia menerangkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah mengingatkan jajarannya terkait ketentuan dasar penggunaan anggaran. Hal ini mengingat penggunaan kertas bekas oleh penyidik Polsek Cilandak saat BAP itu mulanya dimaksudkan untuk efisiensi anggaran.

"Bapak Kapolda juga memberikan imbauan kepada seluruh jajaran para direktur penyidikan, Kasat Reskrim, Kapolsek, untuk kembali mengingatkan bahwa ketentuan dasar kita didukung oleh anggaran sehingga tidak perlu menggunakan kertas yang sisa. Kertas sisa seharusnya di-disposal," ujar dia.

Budi menambahkan, pihaknya juga akan berbenah terkait lolosnya handphone milik saksi ke dalam ruang penyidik saat proses BAP. Hal itu mengingat secara aturan saksi ataupun pihak yang diperiksa tidak boleh membawa handphone ke dalam ruangan.

"Ini juga menjadi suatu perhatian pimpinan Polda Metro Jaya karena diketahui memang area penyidikan itu adalah restricted area, suatu area terbatas dan sudah disiapkan loker untuk orang yang diminta keterangan baik itu sebagai saksi ataupun sebagai calon tersangka, terlapor, itu menitipkan handphone," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199441//kabid_humas_polda_metro_jaya-APX7_large.jpg
Polda Metro Bantah Ada Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/33/3199439//dokter_oky_pratama-6dHY_large.jpg
Dokter Oky Pratama Dapat Karangan Bunga Diduga Teror dan Intimidasi, Langsung Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199373//pandji_pragiwaksono-ysRr_large.jpg
Kasus Mens Rea, Polda Metro Panggil Pandji Pragiwaksono untuk Klarifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199201//polisi-jNzv_large.jpg
Viral Petugas Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba, Ini Penjelasan Polsek Cilandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199168//pandji_pragiwaksono-YAfO_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Buka-bukaan soal Materi Mens Rea Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199138//roy_suryo-KpvX_large.jpg
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara ke Polda Metro, Ini Respons Roy Suryo Cs
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement