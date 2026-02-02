Viral Petugas Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba, Ini Penjelasan Polsek Cilandak

Viral Petugas Diduga Rekayasa Kasus Penganiayaan Jadi Narkoba, Ini Penjelasan Polsek Cilandak (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan adanya aksi protes ke anggota Polsek Cilandak yang dituding merekayasa kasus penganiayaan menjadi kasus narkoba.

Dari video yang beredar, tampak orang yang memvideokan itu marah-marah ke sejumlah penyidik lantaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai.

"Penganiayaan, tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi," ucap perekam video tersebut, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Dalam keterangan disebutkan jika ada tulisan timbangan narkoba di dalam BAP itu sebelum ia tandatangani.

Sementara itu, pihak Polsek Cilandak buka suara. Saat ini, penyidik yang dituding seperti yang viral di media sosial itu sudah diperiksa Propam Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Untuk penyidik tersebut (yang ada di dalam video) sudah diperiksa oleh Propam Polda Metro dan Propam Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polsek Cilandak, Aipda Nuryono saat dihubungi wartawan, Senin (2/2/2026).

Ia mengatakan, saat ini perkara dugaan penganiayaan tersebut masih dalam penyelidikan dengan memeriksa saksi dan alat bukti.