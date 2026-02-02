Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pegawai Ritel di Pasar Minggu Diduga Dikeroyok, Polisi Sebut Korban Belum Lapor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:25 WIB
Viral Pegawai Ritel di Pasar Minggu Diduga Dikeroyok, Polisi Sebut Korban Belum Lapor
Viral Pegawai Ritel di Pasar Minggu Diduga Dikeroyok, Polisi Sebut Korban Belum Lapor (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral video menampilkan pegawai ritel menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (31/1/2026) dini hari. 

1. Pegawai Ritel Dikeroyok

Dari video yang beredar, dinarasikan insiden pengeroyokan tersebut bermula ketika sebuah mobil diduga menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel. Pemilik motor kemudian meminta pengemudi mobil untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Pengemudi mobil disebut sempat menyatakan akan menyelesaikan persoalan ini dan menghubungi keluarganya untuk datang ke lokasi. 

Namun, setibanya di tempat kejadian, sejumlah orang yang disebut sebagai keluarganya justru diduga menganiaya para pegawai ritel. Akibatnya, beberapa pegawai dilaporkan terluka. 

2. Polisi Belum Terima Laporan

Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, membenarkan adanya informasi perselisihan tersebut. Namun, ia mengatakan, hingga kini pihak yang merasa menjadi korban belum membuat laporan resmi ke kepolisian.

“Sesuai dengan yang di Instagram tersebut, ada perselisihan. Sudah dicek ke lokasi pada saat kejadian, akan tetapi yang merasa korban belum membuat laporan di Polsek,” kata dia kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Dalam video itu, dinarasikan sebagian korban memilih tidak melapor karena khawatir terjadi serangan susulan. Polisi menyatakan telah mengecek ke lokasi saat kejadian dan masih menunggu laporan resmi jika korban memutuskan menempuh jalur hukum.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199049/viral-Kpbc_large.jpg
Heboh Kabar Listrik Mati Tujuh Hari, DPR: Tidak Ada Institusi Negara yang Benarkan Isu Tersebut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198945/viral-eKTN_large.jpg
Viral Aksi Menegangkan Dokter Selamatkan Balita Kejang-Kejang di Pesawat, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198903/viral-5gSX_large.jpg
Viral Anggota Satlantas Diduga Pungli di Jalan Cideng Jakpus, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198499/viral-h5Lt_large.jpg
Dicopot dari Jabatan Kapolres Sleman, Mabes Polri: Kombes Edy Bikin Gaduh dan Turunkan Citra Polisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198465/viral-AlhV_large.jpg
Viral Porsche Cayenne Pakai Pelat Kemhan Melintas di Lanud Halim, Pengemudinya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198195/viral-LrGd_large.jpg
Profil Safaruddin, Eks Jenderal Ahli Intelijen yang Murka ke Kapolres Sleman Buntut Korban Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement