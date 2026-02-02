Viral Pegawai Ritel di Pasar Minggu Diduga Dikeroyok, Polisi Sebut Korban Belum Lapor

JAKARTA - Viral video menampilkan pegawai ritel menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh sekelompok orang di kawasan Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (31/1/2026) dini hari.

1. Pegawai Ritel Dikeroyok

Dari video yang beredar, dinarasikan insiden pengeroyokan tersebut bermula ketika sebuah mobil diduga menabrak sepeda motor yang terparkir di area toko ritel. Pemilik motor kemudian meminta pengemudi mobil untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Pengemudi mobil disebut sempat menyatakan akan menyelesaikan persoalan ini dan menghubungi keluarganya untuk datang ke lokasi.

Namun, setibanya di tempat kejadian, sejumlah orang yang disebut sebagai keluarganya justru diduga menganiaya para pegawai ritel. Akibatnya, beberapa pegawai dilaporkan terluka.

2. Polisi Belum Terima Laporan

Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, membenarkan adanya informasi perselisihan tersebut. Namun, ia mengatakan, hingga kini pihak yang merasa menjadi korban belum membuat laporan resmi ke kepolisian.

“Sesuai dengan yang di Instagram tersebut, ada perselisihan. Sudah dicek ke lokasi pada saat kejadian, akan tetapi yang merasa korban belum membuat laporan di Polsek,” kata dia kepada wartawan, Senin (2/2/2026).

Dalam video itu, dinarasikan sebagian korban memilih tidak melapor karena khawatir terjadi serangan susulan. Polisi menyatakan telah mengecek ke lokasi saat kejadian dan masih menunggu laporan resmi jika korban memutuskan menempuh jalur hukum.



