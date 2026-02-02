Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Kasus dan Kontroversi Bahar Smith yang Kembali Jadi Tersangka Penganiayaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:12 WIB
Ini Kasus dan Kontroversi Bahar Smith yang Kembali Jadi Tersangka Penganiayaan
Ini Kasus dan Kontroversi Bahar Smith yang Kembali Jadi Tersangka Penganiayaan
A
A
A

JAKARTA – Kasus dan kontroversi Bahar Smith yang kembali menjadi tersangka penganiayaan, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (2/2/2026). Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin ini dijadikan tersangka karena diduga menganiaya anggota Banser berinsial R usai mengisi ceramah di Kawasan Cipondoh, Tangerang.

Adapun penetapan tersangka itu tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/43/I/RES.1.24/2026/Reskrim pada Jumat, 30 Januari 2026. Penetapan tersangka itu juga setelah dilakukannya gelar perkara.

“Yang jelas kita kan dapat surat gitu juga tidak paham ya. Karena itu kan perkaranya dari bulan September 2025. Kita pikir sudah bisa selesai, tapi ternyata ini perkara berlanjut,”ujar Pengacara Bahar bin Smith, Ichwan Tuankotta.

Ichwan mengatakan, pihaknya telah menerima surat panggilan pemeriksaan terhadap Habib Bahar bin Smith.

“Jadi baru semalam ke Habib Bahar mendapat surat panggilan. Itu jadi baru semalam, diantar oleh pihak kepolisian. Ada empat orang dari Polres Tangerang. Semalam hadir di tempatnya Habib Bahar,” ujar dia.

Dia menjelaskan, Habib Bahar bin Smith tidak memiliki peran dalam dugaan penganiayaan tersebut. Bahkan, kata dia, kliennya itu justru menyelamatkan orang.

“Habib Bahar enggak ada peran di situ. Dia kan justru menyelamatkan pada saat itu. Jadi dia itu juga pada saat itu ada orang yang mau nyolok dia, terus diamankan sama orang-orang kan. Dibawa masuk ke dalam supaya nggak dianiaya di situ. Tapi kan ngga kekontrol karena orang banyak," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/612/3199106//pria_tendang_kucing-iZtq_large.jpg
Viral Pria Tega Tendang Kucing hingga Mati, Identitas Pelaku Sudah Ditemukan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199049//viral-Kpbc_large.jpg
Heboh Kabar Listrik Mati Tujuh Hari, DPR: Tidak Ada Institusi Negara yang Benarkan Isu Tersebut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198945//viral-eKTN_large.jpg
Viral Aksi Menegangkan Dokter Selamatkan Balita Kejang-Kejang di Pesawat, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198944//habib_bahar-2sDS_large.jpg
Duduk Perkara Habib Bahar Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198916//habib_bahar-frCD_large.jpg
Jadi Tersangka Penganiayaan, Habib Bahar Bakal Diperiksa Polisi 4 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198913//habib_bahar-Bqrp_large.jpg
Habib Bahar Ditetapkan Tersangka Penganiayaan di Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement