Catat! 31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi

31 Rute Transjakarta Disesuaikan saat Malam Tahun Baru, MRT dan LRT Beroperasi hingga Jam 1 Pagi

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kebijakan car free night (CFN) di Jalan Sudirman-Thamrin pada malam tahun baru yang jatuh pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sebanyak 31 rute Transjakarta akan disesuaikan. Penyesuaian rute ini dilakukan lantaran beberapa titik di Jakarta akan ada kegiatan.

"Dalam pelaksanaannya nanti terdapat 31 rute Transjakarta yang nantinya akan disesuaikan,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Minggu (28/12/2025).

‘’Karena di beberapa titik seperti contoh di Lapangan Banteng juga ada kegiatan panggung di sana kemudian di sepanjang Sudirman-Thamrin," sambungnya.

Selain itu kata dia, layanan angkutan umum seperti MRT dan LRT akan beroperasional hingga pukul 01.00 WIB. Adapun pada satu jam terakhir, kereta akan datang setiap lima menit sekali.

"Untuk layanan angkutan umum untuk MRT, LRT ini akan operasional sampai dengan pukul 01.00. Pada pukul 12 sampai dengan pukul 1 itu headwaynya akan ada 5 menit," ujarnya.