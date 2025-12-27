Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini 8 Titik Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |18:57 WIB
Ini 8 Titik Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta
Malam tahun baru (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan delapan titik lokasi perayaan untuk menyambut Malam Tahun Baru 2026. Seluruh titik tersebut tersebar di sejumlah kawasan strategis Jakarta dan masing-masing akan dilengkapi dengan panggung hiburan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa jumlah titik perayaan tahun ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sebelumnya ada 14 titik, kini dikurangi menjadi delapan titik,” kata Budi Awaluddin kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memecah konsentrasi massa agar tidak terpusat di satu lokasi.

“Ini untuk memecah kerumunan agar tidak terfokus di satu titik,” jelasnya.

Berikut delapan titik perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta:

- Lapangan Banteng

- Jalan MH Thamrin

- Sarinah

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192159//malam_tahun_baru-RLBk_large.jpg
Ada Car Free Night saat Malam Tahun Baru, Jalan Sudirman–Thamrin Bakal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191734//kabid_humas_polda_metro_jaya-q3pA_large.jpg
Polda Metro Imbau Warga Tak Nyalakan Kembang Api saat Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191716//pramono_anung-SxKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Bonus Akhir Tahun untuk Pekerja, Cek Syarat dan Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191667//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oLRz_large.jpg
UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp5,7 Juta, Pramono Beri Janji untuk Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191658//ilustrasi-2moE_large.jpg
Breaking News! UMP DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Menjadi Rp5,7 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191645//pekerja-ndE6_large.jpg
Pekerja di Jakarta Dapat Bonus Akhir Tahun, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement