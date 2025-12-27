Ini 8 Titik Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta

Malam tahun baru (foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan delapan titik lokasi perayaan untuk menyambut Malam Tahun Baru 2026. Seluruh titik tersebut tersebar di sejumlah kawasan strategis Jakarta dan masing-masing akan dilengkapi dengan panggung hiburan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa jumlah titik perayaan tahun ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Sebelumnya ada 14 titik, kini dikurangi menjadi delapan titik,” kata Budi Awaluddin kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memecah konsentrasi massa agar tidak terpusat di satu lokasi.

“Ini untuk memecah kerumunan agar tidak terfokus di satu titik,” jelasnya.

Berikut delapan titik perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta:

- Lapangan Banteng

- Jalan MH Thamrin

- Sarinah