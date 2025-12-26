Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:01 WIB
42.265 Warga Tinggalkan Jakarta Pakai Kereta pada H-5 Tahun Baru, Paling Banyak ke Yogya
Ilustrasi Stasiun Senin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat, sebanyak 42.265 warga akan meninggalkan Jakarta pada H-5 Tahun Baru 2026 atau Jumat, 26 Desember 2025. Dari jumlah tersebut, tujuan favorit para penumpang adalah Yogyakarta.

“Pada Jumat (26/12), sebanyak 42.265 penumpang akan menggunakan kereta api di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Kamis (25/12/2025).

Franoto merinci, jumlah tersebut berasal dari pemberangkatan di dua stasiun di bawah Daop 1 Jakarta. Sebanyak 14.634 penumpang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen.

Sementara itu, sebanyak 12.287 penumpang akan tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Kemudian, 11.076 penumpang akan berangkat dari Jakarta melalui Stasiun Gambir. Adapun sebanyak 7.506 penumpang akan tiba di ibu kota melalui Stasiun Gambir.

“Stasiun tujuan favorit meliputi Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto,” pungkas Franoto.

(Arief Setyadi )

      
