HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |13:02 WIB
Libur Nataru, Penumpang Membeludak di Stasiun Gambir
Stasiun Gambir (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suasana Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/12/2025) pagi terlihat mulai dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju daerah tujuan masing-masing.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group pagi ini, para penumpang telah mengisi kursi ruang tunggu sambil menanti keberangkatan kereta api yang akan membawa mereka ke berbagai daerah tujuan.

Selain itu, antrean juga terlihat di meja petugas layanan face recognition. Layanan ini disediakan untuk mempermudah penumpang dalam melakukan pemeriksaan dokumen sebelum keberangkatan.

Melalui pengeras suara, petugas Stasiun Gambir terus mengingatkan penumpang yang masih memiliki waktu agar segera memanfaatkan layanan face recognition. Sehingga penumpang tidak perlu lagi mencetak tiket keberangkatan.

Berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api yang terpantau di area ruang tunggu, perjalanan pada pagi hari ini didominasi tujuan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

