Libur Nataru, DAMRI Temani Perjalanan 55 Ribu Pelanggan ke Berbagai Daerah

JAKARTA - Puncak arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mulai terasa pada hari ini, Rabu (24/12/2025). Peningkatan mobilitas masyarakat salah satunya terasa di Pool DAMRI Kemayoran, Jakarta. Sejak pukul 16.00, area keberangkatan dipadati penumpang yang akan menuju berbagai daerah di Sumatra dan Jawa.

Diakui Vice President Kualitas dan Fasilitas Pelayanan DAMRI Ardini Dewi Ciptanti, pada puncak arus libur Nataru ini, diperkirakan hampir 7.000 penumpang melakukan perjalanan dari Pool DAMRI Kemayoran.

“Sampai dengan saat ini, DAMRI memiliki 18 cabang dengan 58 rute antar kota antar provinsi (AKAP). Di momen Nataru, hampir 55 ribu pelanggan yang telah memesan tiket dan itu masih terus berlanjut. Khusus di Kemayoran, untuk hari ini tercatat hampir 7.000 pelanggan,” ujarnya.

Meski terjadi lonjakan jumlah penumpang, suasana di area keberangkatan masih kondusif. Para pelanggan terlihat tertib mengikuti arahan petugas DAMRI yang memeriksa tiket dan mengatur alur keberangkatan.

Pada libur Nataru kali ini, rute Jakarta-Surabaya menjadi salah satu yang paling diminati. Rute ini juga disebut sebagai rute favorit di titik area Jabodetabek, seperti Kemayoran, Cawang, Ciputat, maupun Pulo Gebang.