Jelang Perayaan Malam Tahun Baru, Panggung di Bundaran HI Mulai Dibangun (Nur Khabibi)

JAKARTA - Malam pergantian tahun dari 2025 ke 2026 tinggal menghitung hari. Sejumlah lokasi di Jakarta bersiap menjelang perayaan pergantian tahun tersebut.

Salah satunya di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lokasi, Sabtu (27/12/2025), di tempat tersebut tengah dibangun panggung untuk memeriahkan malam pergantian tahun.

Diketahui, panggung tersebut akan menampilkan band D'Masiv. Pada malam pergantian tahun nanti, band tersebut akan menampilkan lagu 'jangan menyerah' sebagai penyemangat bagi masyarakat Indonesia yang tengah dilanda bencana di akhir tahun ini.

"Di Bundaran HI, karena tidak ada kembang api, maka yang ada adalah video mapping yang dilakukan oleh drone yang tentunya tentang Sumatera, perhatian kami terhadap Sumatra," ucap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

"Sedangkan untuk artis yang akan tampil, kami sudah berpesan yang paling utama adalah pas pergantian itu di Bundaran HI kami minta untuk D’Masiv, judul lagunya 'Jangan Menyerah," sambungnya.

Selain panggung, terlihat juga ornamen Jakarta Light Festival di sekitaran Bundaran HI. Di antaranya patung salju dan bunga-bunga yang berada di bawah Halte Bundaran HI.

Selain itu, sepanjang trotoar di samping halte dihiasi ornamen khas Natal. Beberapa warga yang melintas pun menjadikan ornamen tersebut sebagai latar belakang untuk berfoto.

