Sumatera Dilanda Bencana, MUI Imbau Perayaan Tahun Baru 2026 Diisi Doa Bersama

JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengimbau perayaan pergantian malam Tahun Baru 2026 diisi dengan doa bersama. Hal itu menunjukkan empati dan keprihatinan terhadap korban banjir di Sumatera.

Anwar mengatakan, perayaan malam tahun baru kerap dilakukan dengan pesta kembang api. Menurutnya, hal itu tak perlu lagi dilakukan lantaran masih ada warga yang terdampak banjir.

“Nah, kalau tujuannya itu agar lebih berhemat tentunya tidak usah, apalagi sekarang bangsa kita sedang prihatin (karena bencana),” kata Anwar, Kamis (25/12/2025).

Anwar mengingatkan umat Islam tidak perlu merayakan malam tahun baru dengan berhura-hura, apalagi bermaksiat. Menurutnya, perayaan pergantian malam tahun baru sebaiknya diisi dengan kegiatan positif, seperti doa bersama.

“Kita sedang prihatin, banyak musibah, tentu lebih baik berdoa. Kalau toh mau hiburan, hiburan yang terukur. Tidak sampai menghambur-hamburkan uang, apalagi memakai APBD dan APBN yang digunakan untuk hal-hal yang berlebihan,” ucap Anwar.

“Doa bersama di malam tahun baru sangat penting dalam rangka memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )