HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Apel Kebangsaan Banser, Perkuat Sinergi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |13:30 WIB
Kapolri Pimpin Apel Kebangsaan Banser, Perkuat Sinergi Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

CIREBON - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung Apel Kebangsaan Banser untuk Pengamanan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dirangkaikan dengan Penganugerahan Kemanusiaan Riyanto Award 2025, Selasa (23/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Syarif Abdurachman, Cirebon, Jawa Barat.

Kapolri hadir didampingi jajaran pejabat utama Mabes Polri, yakni Kabaintelkam Polri Komjen Pol Yuda Gustawan, Kadivpropam Polri Irjen Pol Abdul Karim, serta Kadivhumas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho.

Apel Kebangsaan Banser ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi keagamaan. Turut hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor H. Addin Jauharudin, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Mustofa Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PP GP Ansor H. Rifqi Al Mubarok, serta Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Banser Muhammad Syafiq Syauqi.

Selain itu, hadir pula Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, serta Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Hista Soleh Harahap. Apel Kebangsaan ini menjadi simbol kesiapsiagaan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam mendukung pengamanan perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru.

Sebanyak 11.135 personel Banser dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dikerahkan dan siap bersinergi dengan Polri, TNI, serta unsur terkait lainnya guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
