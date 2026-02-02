Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minimalisir Bau, RDF Plant Rorotan Tambah Sistem Pengendali Polusi Udara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |08:18 WIB
Minimalisir Bau, RDF Plant Rorotan Tambah Sistem Pengendali Polusi Udara
RDF Rorotan Jakut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat pengendalian pencemaran udara, guna memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan standar lingkungan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan sistem Air Pollution Control Devices (APCD) di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, peningkatan teknologi tersebut ditujukan untuk meminimalkan potensi bau tak sedap dan emisi udara yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah.

"Saat ini telah terpasang empat unit deodorizer, meningkat dari sebelumnya tiga unit. Perangkat ini bekerja menekan bau sejak dari sumber proses agar tidak menyebar ke lingkungan sekitar," ujar Asep, Senin (2/2/2026).

Selain deodorizer, RDF Plant Rorotan juga dilengkapi sistem pengendalian emisi berlapis. Perangkat yang terpasang meliputi enam unit cyclone, enam unit baghouse filter, dan enam unit wet scrubber sebagai pengendali partikel dan gas buang.

 

Halaman:
1 2
      
