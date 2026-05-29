Rampung Evaluasi, CFD Rasuna Said Bakal Digelar Rutin Mulai 7 Juni

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 7 Juni 2026. CFD di ruas jalan itu akan digelar rutin setiap pekan.

"Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan bahwa Car Free Day (HBKB) di Jalan HR Rasuna Said akan kembali digelar secara rutin mulai Minggu, 7 Juni 2026, setiap hari Minggu pukul 05.30 – 09.00 WIB," ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Chico mengatakan, CFD di kawasan itu akan lebih berlangsung lebih singkat berdasarkan hasil evaluasi. Kata Chico, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang mulai ramai di kawasan itu pada pukul 10.00 WIB.

"Waktu pelaksanaan sengaja dibuat lebih singkat dibandingkan CFD Sudirman-Thamrin karena mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan kantor di sekitar kawasan yang mulai ramai pukul 10.00 WIB," lanjut dia.

Chico menjelaskan pelaksanaan kembali CFD di Jalan Rasuna Said dilakukan lantaran telah melakukan evaluasi berupa kesiapan infrastruktur jalan pasca-revitalisasi hingga pengaturan lalu lintas dan akses masuk-keluar kawasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan evaluasi terhadap fasilitas pendukung untuk masyarakat dan dampak terhadap mobilitas dan kenyamanan warga sekitar.

"Hasil evaluasi secara keseluruhan positif karena memberikan manfaat ruang publik dan lingkungan, namun ada beberapa catatan teknis yang perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu. Itulah sebabnya sempat ditiadakan sementara pada 17 Mei lalu," tandasnya.



(Awaludin)

