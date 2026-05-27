Naik dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Salurkan 220 Hewan Kurban di Iduladha 1447 H

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing sebagai hewan kurban di Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat diwawancarai usai melaksanakan salat id di Halaman Balai Kota, Rabu (27/5/2026). Ia mengatakan, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Nah, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Rano.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga bakal meninjau beberapa titik lokasi penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban di DKI Jakarta. Di antaranya seperti Tamansari, Jakarta Barat dan Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Disinggung terkait pengelolaan sampah pasca-penyembelihan, Rano menegaskan bahwa seluruh penyembelih hewan kurban yang ada di Jakarta sudah memahami prosedur dalam menyembelih, bahkan mengelola limbah dari hewan kurban itu sendiri. Terlebih, penyembelihan hewan kurban sudah menjadi tradisi masyarakat setiap tahunnya.