Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Naik dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Salurkan 220 Hewan Kurban di Iduladha 1447 H

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |10:06 WIB
Naik dari Tahun Lalu, Pemprov DKI Salurkan 220 Hewan Kurban di Iduladha 1447 H
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing sebagai hewan kurban di Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat diwawancarai usai melaksanakan salat id di Halaman Balai Kota, Rabu (27/5/2026). Ia mengatakan, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

“Nah, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Rano.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga bakal meninjau beberapa titik lokasi penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban di DKI Jakarta. Di antaranya seperti Tamansari, Jakarta Barat dan Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Disinggung terkait pengelolaan sampah pasca-penyembelihan, Rano menegaskan bahwa seluruh penyembelih hewan kurban yang ada di Jakarta sudah memahami prosedur dalam menyembelih, bahkan mengelola limbah dari hewan kurban itu sendiri. Terlebih, penyembelihan hewan kurban sudah menjadi tradisi masyarakat setiap tahunnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/33/3220985//fuji_kurban-kKL0_large.jpg
Fuji Kurban Sapi Berbobot 700 Kg di Idul Adha 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/612/3220922//kambing_peluk_pemiliknya-PopB_large.jpg
Viral! Kambing Menangis dan Terus Peluk Pemiliknya saat Dijual untuk Kurban Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220954//menteri_agama_nasaruddin_umar-fiF7_large.jpg
Masjid Istiqlal Gunakan Sistem By Name By Address Distribusikan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220966//mnc_peduli-96J8_large.jpg
Warga Kebon Sirih Bahagia Dapat Hewan Kurban dari MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220873//juri-1480_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi, Istana: Anggaran Rp100 Miliar dari APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220848//nasarudin_umar-DlZF_large.jpg
MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement