HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |15:19 WIB
MNC Peduli Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal
Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar (foto: Okezone)
JAKARTA - Dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, MNC Peduli turut ambil bagian menyerahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta pada Selasa (26/5/2026). Bantuan tersebut mendapat apresiasi langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar.

"Seperti yang kita lihat, sudah sejumlah hewan yang ada di Istiqlal ini dari jemaah dan warga masyarakat. Termasuk juga adalah MNC Group ya yang juga setiap tahun memberikan bantuannya ke mempercayakannya kepada Masjid Istiqlal," kata Nasarudin kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Ia menyampaikan, bahwa Masjid Istiqlal berperan sebagai mediator antara para penyumbang dan penerima manfaat dalam pelaksanaan iduladha 2026. Menteri Agama itu pun mengapresiasi kepercayaan donatur yang menyumbangkan hewan kurbannya kepada Masjid Istiqlal.

"Kehadiran donatur yang memberikan kepercayaan kepada Masjid Istiqlal untuk dipotong hewan kurbannya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, inilah fungsi Istiqlal jadi kita menjadi mediator antara yang penyumbang dan mereka yang akan disumbang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Nasarudin juga memastikan daging kurban ini akan dibagikan kepada pihak yang tepat sasaran. Sebab Masjid Istiqlal telah memiliki data penerima para manfaat.

"Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat terutama, MNC juga, MNC ini juga tahu persis bagaimana pertanggungjawaban daging kurban yang kita serahkan kepada yang berhak, ini betul-betul sangat accountable," ucap dia. 

 

