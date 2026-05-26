Jelang Idul Adha, Petugas Temukan Produk Mengandung Formalin Berbahaya saat Sidak Pasar

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Serpong menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak untuk memastikan stabilitas harga pangan, ketersediaan stok bahan pokok, serta keamanan produk pangan yang beredar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang hari raya.

Dalam operasi di Pasar Serpong, Pemkot Tangsel bersama BPOM menemukan kandungan bahan berbahaya pada tiga jenis produk, yakni tahu, mi kuning, dan kue mangkuk. Bahan yang ditemukan berupa formalin dan Rhodamin B yang dilarang digunakan dalam pangan.

“Langkah yang kami lakukan adalah meminta pedagang menurunkan dan tidak menjual produk tersebut, serta menindaklanjuti kepada produsen terkait agar ke depan tidak lagi menggunakan bahan yang dilarang,” ujar Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangsel, Heru Agus Santoso, Selasa (26/5/2026).

Pihaknya akan terus memperketat pengawasan pangan dan distribusi bahan pokok hingga Idul adha tiba. Koordinasi lintas lembaga mulai dari Bulog, BPOM, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah provinsi akan terus diperkuat agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan aman dan tenang

Selain memastikan keamanan produk, petugas juga mendapati adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti telur, ayam, cabai rawit merah, dan cabai keriting merah. Meski demikian, pemerintah menyebut pasokan bahan pokok di pasar masih dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan lancar.

Agus menjelaskan, kenaikan harga terjadi pada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan permintaan menjelang Idul adha.