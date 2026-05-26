Iduladha 2026, Presiden Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban ke Seluruh Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban dalam rangka Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Sapi kurban Presiden Prabowo ini akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

“Kami ingin menyampaikan amanah dari Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ungkap Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Sebanyak 598 sapi akan dibagikan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah daerah penerima karena ada sejumlah wilayah yang tidak memiliki sapi sesuai standar bobot yang ditetapkan Presiden.

“Jadi ada 552 daerah yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi? Jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah. Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi Presiden,” ungkap Juri.

Sementara itu, Juri mengatakan bahwa standar bobot sapi Presiden adalah 800 kg sampai 1,3 ton. “Dan setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu, ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menerima 598 sapi.”

“Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi,” jelasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.